Adana’da görsel sanat öğretmenlerinden karma sergi

Adana Ressamlar Derneği (ARD) tarafından 4. Öğretmenler Günü Sergisi Adana 75. Yıl Sanat Galerisinde açıldı.

Sergide Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Öğretmeni Sencan Laçinbala, akardiyon ve piyano ile konser verdi.

ARD Başkanı Hüseyin Yılmaz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu kadar kalabalık katılımcısı olan karma sergiyi arkadaşları ile birlikte sanat ve sanat eğitimi adına açtıklarını belirterek, ”Dünyada son yıllarda ben kavramından çok biz kavramının pandemi ile önemi daha da artmıştır. İnsanlık için yapılanlar kişiden sonra yaşamaya devam ettiğine en iyi örnek ulu önderimiz M. Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği eserlerdir. Biz öğretmenler sergi afişimizde de görüldüğü gibi, başöğretmenimiz M. Kemal Atatürk’ün aydın insan ışığını gençliğe taşımak birinci amacımız olmuştur. Her arkadaşımızın eserinde kendi üretkenliği, farklı teknik, form ve plastik anlayışı doğrultusunda bütünsel etkileriyle sanat üretimin gerçekleştirmiştir. Biz sanat eğitimcileri sanat üretiminde bulunduğumuz zaman öğrencilerimizi daha iyi anlayıp yönlendirebileceğimize inanıyoruz. Sanat yapmayı biz, ruhsal doyum sağladığımız zaman özgür alan gibi görüyoruz” dedi.

50 öğretmenin 81 eserinden oluşan karma sergi 30 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek.

24 Kasım Karma Resim Sergisi’ne eserleriyle katılan görsel sanatlar öğretmenleri şu isimlerden oluşuyor:

"Nurdan Kayacı Serpil Kılıç, Hüseyin Yılmaz, Şengil Demiralay, Erdal Yalçın,Salime Kaman, Ganime Karabucak, Şerife Ballı, Seval Eroğlu, Elif Yarımoğlu, Esra Baydar, Zişan Çanga, Meral Soylu, Seyhan Göztepe, Songül Kınık, Gülden İnkaya, Seher Özcan, Melahat Sabancı, Süheyla Tümoz, Yonca Doğbay, Dinç Engin Buga, Hacer Mutluay, Neşe Kayrin, Hatice Güvel, A.Meltem Baş, Sevinç Kökenler, Gülden Özkurt, Tevfik Gökdemir, Mahmut Selekoğlu, Meliha Ergün, Alişer Avcı, Muzaffer Özge Eren, Sevılay Aydınlı, Tezcan Ballı Çardak, Zekiye İzler, Hayriye Algan, Ulya Algan,Tutku Günkut, Bilge Örnek, Nezihe Dilek, Medine Vuran, Meltem Tosun, Lale Gülyaşar, Semra Aysen, Hatice Sibel Şahin, Serap Çetin, Kadir Artel, Abdulgafar Terzi ve Mehmet Emre Şükrü Aslan.