Adana’da gönüllü kan bağışçıları buluştu

Adana’da “İyilik kanımızda var” sloganıyla kampanya başlatan Kızılay’ın çağrısı cevapsız kalmadı. Kızılay’ın gönüllü kan bağışçıları kentin merkezi konumundaki İstasyon Meydanı’nda “14 Haziran Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” kapsamında düzenlenen etkinlikte, bağışta bulundu.

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, geniş bir katılımla gerçekleştirilen törendeki konuşmasında, güvenli kan temininin önemine dikkati çekerek, “Bu konuda en büyük desteği gönüllü bağışçılarımızdan alıyoruz” dedi.

Kızılay’ın bu 2005 yılında “Güvenli Kan Temini Programı”nı hayata geçirdiğini anımsatan Saygılı, “ Söz konusu proje kapsamında güvenli bağışçılardan temin edilen kan, laboratuvar işlemlerinden geçirilip; bileşenlerine ayrılarak, uygun koşullarda hastanelere ulaştırılmaktadır. Bugün 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağışı Merkezi ve günlük ortalama 300 noktada kan alımı faaliyetlerini sürdüren Kızılay; 2020 yılında 2.429.302 ünite kan bağışı almış ve hedefini %83 oranında gerçekleştirerek içinde bulunduğumuz pandemi koşullarının getirdiği zorluklara rağmen önemli bir başarıya imza atmıştır” dedi.

Ramazan Saygılı, Türk Kızılay tarafından insan sağlığının korunması hususunda yürütülen önemli projelerden biri olan TÜRKÖK kapsamında yapılan çalışmalara da değinerek, “Gönüllü bağışçılarımız sayesinde 2020 yılı içerisinde 77 bin 55 kök hücre bağışçı adayı kazanılmış, toplam aktif kök hücre bağışçı adayı sayısı 734.789’a ulaşmıştır. 2020 yılında 823 bağışçımızdan kök hücre toplama işlemi tamamlanmış ve hastalara nakli gerçekleştirilmiştir. TÜRKÖK kurulduğundan beri toplamda 2 bin 547 bağışçımızdan kök hücre toplama işlemi tamamlanmıştır” bilgisini verdi.

“Proaktif bir kurum olarak afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan teminini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmak” misyonu ile hizmet verdiklerini anımsatan Saygılı şöyle devam etti:

“Ayrıca dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı verdiği büyük mücadele ise devam etmektedir. Ülkemizde immün plazmanın, COVID-19 tedavisinde kullanılmaya başlanmasına Sağlık Bakanlığı tarafından karar verilmiş ve bu kararı takiben Türk Kızılay immün plazma tedariği için yetkilendirilmiştir. Bu doğrultuda, COVID-19 hastalık tedavisinde kullanılan ve talebi yapılan plazmaların karşılanmasını sağlamak amacı ile immün plazma bağışçısı kazanımı çalışmaları başlatılmıştır. Bugüne kadar 140 bin civarında immün plazma bileşeni COVID-19 tedavisi gören hastalara nakledilmiştir.”

Türk Kızılayı’nın insan sağlığının korunması hususunda üstlenmiş olduğu bu ulvi görevi başarıyla yerine getirirken, en büyük güç ve desteği gönüllü kan bağışçılarından aldığına dikkati çeken Ramazan Saygılı, “Çünkü kanın kaynağı yalnızca insandır ve bağış dışında bir temin yöntemi bulunmamaktadır. ABO kan grubu sistemini bulan Nobel Ödüllü Karl Landsteiner’in doğum günü olup; Dünya Sağlık Örgütü tarafından gönüllü kan bağışçılarına atfedilen 14 Haziran “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” ise bu nedenle Türk Kızılay için oldukça önemlidir. Bu özel gün, kanlarını gönüllü olarak bağışlayan yardımseverleri kutlamak ve kurtardıkları hayatlar adına kendilerine teşekkür edebilmek için önemli bir vesiledir” dedi.

Saygılı, Türk Kızılay Ailesi olarak, kan bağışçılarının günlerini kutlayarak, sağlıklarına kavuşturdukları ihtiyaç sahipleri adına teşekkürlerini iletti.

64. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Merkez Çukurova İlçesi Belediye Başkanı Soner Çetin, Jandarma Komutanlığı, Adana Ticaret Odası ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri ile seçkin bir davetli grubunun katıldığı törende, gönüllü bağışçılar kurulan stantlarda kan bağışında bulunarak, iyilik yapmanın manevi huzurunu yaşadılar.