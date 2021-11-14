banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bulgaristan’da halk sandık başında
Bulgaristan’da halk sandık başında
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Kars'ta kartpostallık gün batımı
Kars'ta kartpostallık gün batımı

Adana’da Göç Çalıştayı

Adana’da Kentsel Mekanda Göç Odaklı Dirençliliğin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Çalıştayı yapıldı.Adana Büyükşehir Belediyesi’nce organize edilen, çok sayıda katılımcı ve paydaşla birlikte düzenlenen ve uluslararası kurum temsilcilerinin, akademisyenlerin, ilgili dinamiklerin, Büyükşehir bürokratlarının katıldığı, iki gün süren çalıştayda önemli ve etkili sunumlar yapıldı.

ADANA 14.11.2021, 11:19
Adana’da Göç Çalıştayı

Adana’da Kentsel Mekanda Göç Odaklı Dirençliliğin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Çalıştayı yapıldı.Adana Büyükşehir Belediyesi’nce organize edilen, çok sayıda katılımcı ve paydaşla birlikte düzenlenen ve uluslararası kurum temsilcilerinin, akademisyenlerin, ilgili dinamiklerin, Büyükşehir bürokratlarının katıldığı, iki gün süren çalıştayda önemli ve etkili sunumlar yapıldı.

Dival Oteli’nde düzenlenen çalıştayın ikinci günkü oturumları öncesinde söz alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden bu yana rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, sosyal belediyecilik kapsamında ve toplumun, şehrin diğer sorunlarının çözümü için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Karalar, “Belediye başkanlığı yaptığımız süre içerisinde sorunlarla ilgili doğru çözümler bulmak ve hızlı hareket edebilmek için toplumun bütün kesimleriyle diyalog içinde olduk. İlgili meslek odalarımız, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızla sürekli diyalog içinde, iş birliği yaptık. Böylece karşılaştığımız sorunlarla ilgili günün koşullarına uygun, hızlı çözümler üretmeye çalıştık” dedi.

"Göç belediyelerin üzerindeki yükü artırıyor"

Savaş ekonomisi, iklim krizi, coğrafik nedenler, insanların yaşam koşulları, doğup büyüdükleri yerlerde yaşama olanağını kaybeden toplulukların varlığı gibi nedenlerden dolayı dünyada nüfus değişiklikleri olduğunu ve bunun Türkiye’de de yaşandığını belirten Başkan Karalar, “Savaşlar elbette göçün önemli nedenlerinden biri ama bulundukları yerlerde karınlarını doyuramayan, bir gelecek inşa etme umudu olmayan insanlar da göç ediyor, ya da göç girişiminde bulunuyor. Göç dünyamızın sorunlarından biri olmaya devam edecek. İnsanlar göç ederken gittikleri yerlerde ekonomik açıdan güç, iklim ve coğrafya açısından da yaşanabilirlik arıyor. Adana da bu konuda cazip kentlerden birisi. Türkiye’de şehir nüfusuna oranla yüzde 10’ün üzerinde mülteci alan Adana 4. sırada. Tarihsel süreçte Türkiye çeşitli zaman dilimlerinde, çeşitli bölgelerden yoğun göç aldı. Adana da bundan nasibini aldı. Bu da sorunları artırıyor elbette. Her göç eden insan, kendi şehrinizin köyünden bile gelse, ekstra çalışma yapmanızı gerektiriyor. Göç belediye başkanlarının işini zorlaştırıyor. Bir yandan yerleşik düzendeki vatandaşlarınızın altyapı, yol, su ve diğer sorunlarıyla uğraşırken, bir yandan da göçün oluşturduğu istihdam, uyum, altyapı sorunlarını da üstlenmek zorunda kalıyorsunuz. Göç alan kentte sürekli artan hizmet ihtiyacı oluşuyor” diye konuştu.

"Birlikte yaşayacağız ve gereklerini yerine getirmeliyiz"

Özelde Adana’nın yaşadığı göç soruna değinen Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Adana bir sanayi ve tarım kenti olduğu için 1990’a kadar göç edenlere aş, iş verebildi ve onlar kendilerini Adanalı saydı. Fakat daha sonra gelenlere istenilen seviyede iş, aş verilemediği için gettolaşmalar oluşmaya başladı. İstihdam edilemeyen her birey, uyum sorununu daha derinden yaşıyor ve toplumsal anlamda olumsuz durumlar oluşabiliyor. Aldığımız Suriyeli göçü için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Adana’da resmi olmayan rakamlara göre 400 bin Suriyeli olduğunu biliyoruz. Seyhan Belediyesindeyken yaptığımız bir araştırmanın sonucuna göre; Adana’ya gelen Suriyeli göçmenlerin yüzde 50’sinden fazlasının, savaş sona erse bile ülkelerine gitmeyecekleri ortaya çıkmıştı. Biz de Suriye’den göçle gelenlerin minimum yüzde 60’ının artık bizim vatandaşımız olduğunu, bunu kabul etmemiz gerektiğini, birlikte uyum içinde yaşamamızın elzem olduğunu söyledik. İstihdamla ve uyumla ilgili uluslararası kuruluşlarla birlikte çok sayıda proje yaptık.”

Çok değişik kökenlerden insanın Adana’da barış, kardeşlik, huzur içinde yaşamasının, Adana’nın önemli bir özelliği olduğunu kaydeden Başkan Karalar şöyle devam etti: “Göçle gelenlere yönelik, uyum, entegrasyon konularında belediyelerimiz ve devletimiz ilk etaptan itibaren birlikte çalışabilseydi daha etkin sonuçlar alınabilirdi. Bu işin içinde belediyeler de olmalı."

"Kapsamı genişletilerek toplantılara devam edilmeli"

Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle tamamladı:

“Adana’nın nüfusu yaklaşık 2 milyon 270 bin. Göçlerden dolayı dinamik, hareket halinde bir nüfus yapımız var. Bu nedenle yapılan işler de sürekli yenilenmek zorunda. Bu da bizim işimizi zorlaştırıyor. Çalıştayımızın göçün oluşturduğu sorunların üstesinden gelinebilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bununla ilgili çalışılmaya devam edilmesi gerektiği görüşündeyim. İlgili bütün dinamiklerin, ilgili sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, devlet kurumlarımızın da katılacağı genişletilmiş başka çalıştaylar, toplantılar yapılması gerekiyor. Bu sorun toplumumuzun her kesimini ilgilendiren, çok önemli bir sorun. Biz göç de dahil her konuda Adana’yı dirençli kent yapmak istiyoruz. Göç Çalıştayının göçmenlerle ilgili Adana’nın direncini artıracağına inancım tam. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6