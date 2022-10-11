Adana’da Eylül ayında bin 318 araç trafikten men edildi

Adana’da Eylül ayında yapılan denetimlerde bin 318 araç trafikten men edildi, 669 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Eylül ayı içerisinde toplam 287 bin 308 araç kontrol edildi.

Eylül ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 318 araç trafikten men edildi, 669 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2022 yılı Eylül ayı içerisinde il sınırlarında toplam 477 maddi hasarlı, 488 yaralamalı, 7 ölümlü olmak üzere toplam 972 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 728 kişi yaralanmış, 7 kişi hayatını kaybetti.