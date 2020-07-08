Adana’da eşi tarafından vurulan kadın yaşam mücadelesini kaybetti
ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE, EŞİ FATİH CENGİZ (40) TARAFINDAN GEÇTİĞİMİZ HAFTA POMPALI TÜFEKLE VURULARAK AĞIR YARALANAN ZAHİDE CENGİZ (40), 1 HAFTADIR TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.
Adana’nın Kozan ilçesinde tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.
Kozan ilçesinde eşi Fatih Cengiz (40) tarafından geçtiğimiz hafta pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Zahide Cengiz (40), önce Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ancak daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Zahide Cengiz doktorların tüm müdahalesine rağmen 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Zahide Cengiz’in cenazesi Adana Adli Tıp kurumundaki otopsisinin tamamlanmasının ardından yarın memleketi Kozan’da toprağa verileceği kaydedildi.
Olayda Fatih Cengiz eşini vurduğu silahla kızları Kader (22) ve Hüsne’yi (20) de öldürdükten sonra, intihar etmişti. Kader’in ikizi Emre, evden kaçarak, ailenin en küçüğü Nesrin (14) ise kendi dükkanlarında olduğu için saldırıdan kurtulmuştu.
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