Adana’da Ekim ayında 5 bin 500 sürücünün ehliyetine el konuldu

Adana’da Ekim ayı içerisinde 5 bin 500 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Ekim ayı içerisinde toplam 1 milyon 973 bin 417 araç kontrol edildi.

Ekim ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 8 bin 939 araç trafikten men edildi, 5 bin 500 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2022 yılı Ekim ayı içerisinde il sınırlarında toplam 4 bin 652 maddi hasarlı, 3 bin 898 yaralamalı, 34 ölümlü olmak üzere toplam 8 bin 584 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 5 bin 509 kişi yaralandı, 38 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada daha sonra şunlara yer verildi:

"Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır."