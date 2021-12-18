Adana’da Doğa Fotoğrafları Sergisi’ne yoğun ilgi

“Adana’da Yeniden Nefes Alacağız Milli Ağaçlandırma Kampanyası” ve 5 Ocak Adana’nın kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Adana’da Doğa Fotoğrafları Sergisi’nin açılışı Adana Valisi Süleyman Elban tarafından Adana Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Fotoğraf sanatçısı Alperen Bilgili tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan serginin açılışında konuşan Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, “Şehrimizde 15 tane ilçe var. Bu ilçelerimizde milli coşkuyu bu sergiyle özellikle çevre ilçelerden çok sayıda öğrencilerimizi getirmeye başladık. Değerli desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ayrıca teşekkür ediyoruz. Müze tarafına geldiğimizde ise, tüm müze çalışanlarımız, müze müdiremiz bize sonsuz gönülden destek oldular. Bu kadar iyilikle yapılan projenin sonunda da bugün ilk meyvelerini almaya başladık” dedi.

Gündoğdu, “Karaisalı ve İmamoğlu’ndan çocuklarımız geldi, çok mutlu bir şekilde buradan ayrıldılar. Ayrıca kadın kooperatiflerimize de destek olduk. Yine buraya gelen her öğrencimiz adına orman yangınlarında bir kampanya başlatmıştık. Buraya gelen öğrencilerimi adına birer fidan bağışladık ve sertifikalarını verdik” dedi.

Vali Elban da yaptığı konuşmada, “Adana’nın 100. yılı etkinlikleri ve 5 Ocak hazırlıkları kapsamında yürütülmesinin arkasında büyük bir ekip işinin olduğunu herkes biliyor. Bu benim katıldığım etkinlik. Hakikaten güzel bir etkinlik. Adanamıza, kurtuluşunu kutlayacağımız 100. Yılın şanına uygun bir etkinlik olarak devam ediyor. Bu fotoğraf sergisi, o zamanki mücadele, tarihi mekânlar, o zamana ilişkin insan, kullanılın savaş malzemeleri vesaireye ilişkin resimler bekleniyordu. Fakat Gökhan Bey, özellikle Adana ilk kurtulmuş, insan kurtulmuş, ne var, orada doğal olarak ne var, canlı olarak, cansız olarak onları da resimlediler, onları bana getirdiklerinde ben de inanın çok etkilendim. Ve böyle bir şeye, hakikaten Türkiye’ye sanayi vizyonunu, eğitim vizyonunu, tarım vizyonunun getirmiş bir şehrin, artık bu etkinliklerde de farkı şeyler getirmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu etkinliğin bu vizyonu getirdiğine inanıyorum. Gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Süleyman Elban, adana Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili İsmet Yüksel ve öteki protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini birlikte keserek, sergiyi gezdiler.