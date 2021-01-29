Adana’da "Deniz Çöpleri İl Eylem Planı"

Adana Valisi Süleyman Elban, kirlilik kavramının artık sınırları aşan bir hale geldiğini belirterek, “Bu yüzden çok aktörlü bir sorunla karşı karşıyayız” dedi.

Deniz çöpleri oluşumunun azaltılması, deniz ve kıyılarda halihazırda bulunan deniz çöplerinin temizlenmesi ve vatandaşlarımızda farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler, Vali Süleyman Elban, başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Sunumların ardından valilikte gerçekleşen toplantıda kısa bir değerlendirme yapan Vali Elban, denizlerimizde her geçen yıl artan deniz çöplerinin toplanması, deniz çöpleri oluşumunun engellenmesi, deniz çöplerini önlemek için vatandaşların bilinçlendirilmesi faaliyetlerinin sistemli ve eşgüdüm içinde yapılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi” kapsamında bir komisyon oluşturulduğunu ifade etti.

Çevre kirliliğinin ilk başlarda sanayileşmeyle birlikte Batılı ülkelerin gündemine girdiğini ancak son yıllarda birçok nedenlerle oluşan çevre kirliliğinin dünyadaki diğer ülkelerinde de gündemine giren bir konu olduğunu belirten Vali Elban, “Denizlerimizdeki atıkların bir kısmı başka ülkelerin denizlere attığı ve hakim rüzgarlarla, dalgalarla bizim kıyılarımıza gelen atıklar. Başka ülkelerden nehirler yoluyla gelen atıklar denizlerimizi kirletebiliyor. Dolayısıyla kirlilik kavramı artık sınırları aşan bir hale geldi. Biz bir yerde kirliliğe neden olduğumuzda o kirlilik sadece o bölgeyi, ülkeyi değil tüm dünyayı etkiliyor. Bu havada da böyle, denizde de böyle. Bu yüzden çok aktörlü bir sorunla karşı karşıyayız” diye konuştu.

Kirlilikle mücadelenin neresinde bu işe katkı koyar, samimi olarak mücadele edersek o derecede kazançlı olunacağını ifade eden Elban, “Bundan 50-60 yıl önce nehirlerinde, göllerinde, derelerinde kirlilik akan, artık pek hayat belirtisi olmayan sanayi ülkeleri, gerek sanayide aldıkları tedbirler gerekse uyguladıkları sıkı kurallarla artık çok yaşanabilir bir çevreye sahipler. Ama maalesef bizler hala evsel atıklar, sanayi atıkları, araçlardan çıkan gazlar ve insan kaynaklı doğaya attığımız atıklarla çevremizi kirletmeye devam ediyoruz. En ücra dağa tepeye, en ücra kıyı şeridine gidiyoruz. Mutlaka bir pet, naylon ya da başka birçok atıkla karşı karşıya kalıyoruz. Ama başka bir dünya yok, bizlere başka bir ülke de yok. Dünyamıza, yaşadığımız bu cennet ülkeye sahip çıkmalıyız” dedi.

Vali Elban konuşmasının devamında, şu ifadeleri kullandı:

“Mutlaka bizim yerelde yaptığımız çalışmalara merkezi idarenin yüzde yüz desteğinin olması lazım. Kirlilikle mücadeleye hiçbir kurum ayrımı olmadan herkes katkı sunmak durumunda. Herkes kendi alanında mücadelesini sağlam yapar, çok ciddi anlamda sıkı tutarsa bu mücadelede il olarak biz belli bir başarıyı elde ederiz. Öncelikle yapılan çalışmalardan dolayı kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Pandemiden dolayı yapılamayan çalışmaları da salgın sonunda yapmayı temenni ediyorum. Bizler çevremizin, denizlerimizin öncelikle kirlenmemesi, kirlenen yerlerin temizlenmesi için mücadelemize devam edeceğiz.”

Toplantı, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.