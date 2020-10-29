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Adana’da Cumhuriyet’in 97 yılı coşkuyla kutlandı

ADANA’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI, YÜZLERCE VATANDAŞIN KATILIMIYLA FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜYLE COŞKUYLA KUTLANDI.

ADANA 29.10.2020, 21:03
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Adana’da Cumhuriyet’in 97 yılı coşkuyla kutlandı

Adana’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla fener alayı yürüyüşüyle coşkuyla kutlandı.

Adana Valiliği, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Adnan Kahveci Bulvarı’nda başlayan yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar ellerinde taşıdıkları Türk Bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Turgut Özal Bulvarı’na yürüdü.

Bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından yürüyüş yapanlara Türk bayrağı sallayarak ve alkışlayarak destek verdi.

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