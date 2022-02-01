Adana’da Çocuk Şenliği

Adana Büyükşehir Belediyesi, yarı tatil nedeniyle çocukların daha verimli zaman geçirmelerini sağlamak için farklı noktalarda “Adana Çocuk Şenliği’” düzenledi.

Şenliklerden ilki Şakirpaşa Mahallesi’nde, ikinci şenlik Sarıçam Orhangazi Mahallesi’nde, üçüncü ise Belediye Evleri Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki deneyimli spor eğitmenleri eşliğinde düzenlenen şenliklerde, çocuklar doyasıya eğleniyor, spor yapıyor, temel robotik kodlama başlangıç eğitimi alıyor. Kentin farklı mahallelerinde düzenlenen etkinlikte futbol ve basketbol oynayan çocuklar, çuval, yumurta taşıma ve halat çekme yarışmalarında sosyalleşiyor, eğleniyor, fiziksel aktivitelerde bulunuyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın gösterisi ve mobil tırdan yapılan müzik eşliğinde dans eden çocuklar, palyaço gösterisiyle doyasıya eğleniyor. Etkinlikte çocuklara balon, pamuk şeker, kek ve meyve suyu ikram edilirken, yarışmaya katılanlara forma, şort ve çanta hediye ediliyor. Eğlenirken öğrenen çocuklara, bilim ve teknoloji otobüsünde temel robotik kodlama başlangıç eğitimi de veriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Adana Çocuk Şenliği, 2 Şubat’ta İncirlik Semt Pazarı ve 4 Şubat tarihinde de Akkapı Semt Pazarı’nda 12:00-15:00 saatleri arasında devam edecek.