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Adana’da bin 730 litre sahte içki ele geçirildi
ADANA'NIN YUMURTALIK İLÇESİNDE 1730 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
ADANA 18.04.2023, 15:24
Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bin 730 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilköy Mahallesi’nde 4 kişinin evlerinde sahte içki ürettiğini belirledi. Adreslere baskın yapan ekipler, ev ve eklentilerinde bin 730 litre sahte içki ele geçirdi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.