banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek
Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi
Bu kilime paha biçilemiyor
Bu kilime paha biçilemiyor
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı

Adana’da bin 40 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da düzenlenen operasyonda bin 40 litre sahte içki ve bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

ADANA 08.08.2022, 09:52
Adana’da bin 40 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da düzenlenen operasyonda bin 40 litre sahte içki ve bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte sahte içki ve kaçak etil alkol olduğu bilgisine ulaştı. Polis iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında bin 120 litre kaçak etil alkol ve bin 40 litre sahte içki ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu