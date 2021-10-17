Adana’da atık meyve sebzeler geri dönüşüme kazandırılacak

Adana Valisi Süleyman Elban, "Geri dönüşümü sadece belediyelerin görev ve sorumlulukları olarak düşünmemek lazım. Herkesin bu konuya omuz vermesi lazım" dedi.

Vali Elban, Atıksız Şehir Adana-Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Projesi kapsamında sebze ve meyve atıklarının komposta dönüştürülmesi için yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda yaptığı değerlendirmede, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya emanet edebilmek adına bilinçli tüketim ve bilinçli ayrıştırmanın esas olduğu yaşam biçiminin model alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Başta pazar yerleri ve marketler olmak üzere sebze ve meyve atıklarının çöp olmak yerine geri dönüşüme kazandırılmasının büyük önem arz ettiğini ifade eden Vali Elban, “Elimizde bununla ilgili belirli çalışmalar önceden de vardı zaten. Özellikle bazı belediyelerimiz bununla ilgili yol almış durumda. Biz istiyoruz ki burada il bazında bir mekanizma kuralım. Herkes kendi gücünü, enerjisini bu işe yöneltsin. Çünkü geri dönüşümü sadece belediyelerin görev ve sorumlulukları olarak düşünmemek lazım. Herkesin bu konuya omuz vermesi lazım” diye konuştu.

Tüm Türkiye’ye geri dönüşümün bir ihtiyaç olmakla birlikte Adana’da iki nedenle daha fazla ihtiyaç olduğunu ifade eden Vali Elban, “Birinci neden, Adana’nın ciddi manada tarımsal üretimin merkezi konumunda olması. Bu yüzden bol miktarda sebze ve meyve atığımız oluyor. İkincisi de bölgemizin en önemli sorunlarından biri olan Akdeniz meyve sineği. Dolayısıyla biz meyve ve sebzelerimizi doğru zamanda toplayıp değerlendirebilirsek belki de kimyasal mücadele çeşitlerine de gerek kalmayacak” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan’ın bir sunum gerçekleştirdiği toplantı, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Toplantıya, dana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe kaymakam ve belediye başkanları ile ilgili kurum temsilcileri de katıldı.