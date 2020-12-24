Adana’da asfalt ve bisiklet yolu yapımı devam ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, asfalt ve bisiklet yolu yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi’ndeki 1100 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki Buruk Caddesi’nde asfaltlama çalışması yapıldı. Yol yeni haliyle hizmete girdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan da bisiklet yollarının yapımını sürdürüyor. Ekipler, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Kasım Gülek Bulvarı’ndaki bisiklet yollarını tamamladı.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Valilik Kavşağı ile ASKİ şantiyesi arasında kalan 3200 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde ve Kasım Gülek Bulvarı’nda 830 metre uzunluğundaki bisiklet yolu ile 830 metre uzunluğundaki yan yol çalışmaları da tamamlandı.