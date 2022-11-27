Adana’da ANAP Başkanlığı kundaklandı

Adana’da Anavatan Partisi İl Başkanlığı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler Anavatan Partisi Adana İl Başkanlığına gelerek, yanıcı madde döküp ateşe verdi. Şüpheliler olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri partinin bulunduğu dairede çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Polis şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.