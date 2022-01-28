Adana’da amatör spor kulüplerine 1 milyon 25 bin lira yardım

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan, Gençlik ve Spor Bakanlığının, 2021 yılında amatör spor kulüplerine 61 milyon 732 bin lira nakdi yardım yaptığını bu paranın 1 milyon 25 bin lirasının Adana ve ilçelerinde faaliyet gösteren 173 kulübe dağıtıldığını bildirdi.

Adana ASKF Başkanı Ahmet Bozan, Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm branşlarda bir takım kıstaslar belirlenerek seçilen kulüplere yapılan yardımlar konusunda büyük bir mesafe katedildiğini ifade ederek, "Burada hem Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan’ın hem de Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez’in büyük çabaları var. Bu çabalar neticesinde de Bakanımız Dr. Mehmet Muherrem Kasapoğlu’nun amatör spor kulüplerine büyük destekleri oluyor. Bu yılda 62 milyon lira civarında bir miktar dağıtıldı. Bunun 1 milyon 25 bin lirası da Adana’da tüm branşlarda bir takım kıstaslar belirlenerek seçilen kulüplere dağıtıldı. Kulüpler adına Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyoruz. 3 yıldır yapılıyor. İnşallah geleneksel hale gelir ve devam eder. Kulüpler, en azından elektrik su faturasını öder. Bir eksiğini kapatır’’ dedi.