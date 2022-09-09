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Adana’da ahır yangınında 2 küçükbaş hayvan telef oldu
Adana’nın Karaisalı ilçesinde ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2 küçükbaş hayvan telef oldu.
ADANA 09.09.2022, 08:43
Adana’nın Karaisalı ilçesinde ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2 küçükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Maraşlı Mahallesinde bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden besici, komşularının da yardımıyla hayvanları ahırdan çıkardı. İçeride kalan iki küçükbaş hayvan telef oldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekiplerin çalışmalarına jandarma ekipleri destek verdi.
Yangında 20 ton samanın yandığı, ahırın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
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