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Adana’da adliye binalarında taşınma işlemleri sürüyor
Adana’da adliye ek hizmet binalarının Yeni Adana Adliyesi’ne taşınma işlemleri devam ediyor.
ADANA 11.05.2021, 10:33
Adana’da adliye ek hizmet binalarının Yeni Adana Adliyesi’ne taşınma işlemleri devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta icra daireleri ve ticaret mahkemelerinin bulunduğu Ek-2 adliye binasındaki hizmet birimleri Yeni Adana Adliyesi’ne taşınmıştı. Reşatbey Mahallesindeki aile, hukuk ve kadastro mahkemelerinin bulunduğu Ek-1 hizmet binasındaki taşınma işlemleri de sürüyor.
7 Mayıs 2021 tarihi itibariyle de Ek-1 ve Ek-2 adliye binalarındaki tüm birimler yeni adliye binasında hizmet vermeye devam ediyor.Yeni Adana Adliyesinde ise Cumhuriyet Başsavcılığı Birimleri (Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu Hariç) sulh ceza hakimlikleri, infaz hakimlikleri faaliyete başladı.