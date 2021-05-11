banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
Kritik maçların hakemleri açıklandı!
Kritik maçların hakemleri açıklandı!

Adana’da adliye binalarında taşınma işlemleri sürüyor

Adana’da adliye ek hizmet binalarının Yeni Adana Adliyesi’ne taşınma işlemleri devam ediyor.

ADANA 11.05.2021, 10:33
Adana’da adliye binalarında taşınma işlemleri sürüyor

Adana’da adliye ek hizmet binalarının Yeni Adana Adliyesi’ne taşınma işlemleri devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta icra daireleri ve ticaret mahkemelerinin bulunduğu Ek-2 adliye binasındaki hizmet birimleri Yeni Adana Adliyesi’ne taşınmıştı. Reşatbey Mahallesindeki aile, hukuk ve kadastro mahkemelerinin bulunduğu Ek-1 hizmet binasındaki taşınma işlemleri de sürüyor.

7 Mayıs 2021 tarihi itibariyle de Ek-1 ve Ek-2 adliye binalarındaki tüm birimler yeni adliye binasında hizmet vermeye devam ediyor.

Yeni Adana Adliyesinde ise Cumhuriyet Başsavcılığı Birimleri (Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu Hariç) sulh ceza hakimlikleri, infaz hakimlikleri faaliyete başladı.
Yorumlar (0)
17°
açık