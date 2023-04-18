Adana’da 925 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 925 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde durumundan şüphelendiği bazı araçlarda arama yaptı. İncelenen araçlarda 925 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.