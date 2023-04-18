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Adana’da 925 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
ADANA'NIN CEYHAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 925 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ, 3 ZANLI GÖZALTINA ALINDI.
ADANA 18.04.2023, 15:05
Adana’nın Ceyhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 925 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde durumundan şüphelendiği bazı araçlarda arama yaptı. İncelenen araçlarda 925 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.