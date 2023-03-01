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Adana’da 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Adana’da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

ADANA 01.03.2023, 17:16
Adana’da 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Adana’da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde yol kontrolü gerçekleştirdi. Ekipler, araçlarda yaptıkları aramalarda 900 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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