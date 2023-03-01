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Adana’da 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Adana’da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
ADANA 01.03.2023, 17:16
Adana’da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde yol kontrolü gerçekleştirdi. Ekipler, araçlarda yaptıkları aramalarda 900 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.