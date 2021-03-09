Adana’da 65 yaş üstü için "aşı taksi"

Seyhan Belediyesince, korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşların izolasyonunu sağlayıp, virüsün diğer insanlara bulaşmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen ‘Pozitif Taksi’ler, pazartesi gününden itibaren 65 yaş üstündeki vatandaşlara “Aşı Taksi” olarak da hizmet vermeye başladı.

Her kullanımdan sonra dezenfekte edilerek kullanıma hazır hale getirilecek olan ‘Aşı Taksi’den yararlanmak isteyen Seyhan’da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların, 0539 776 33 24 numaralı telefondan talepte bulunması gerekiyor.

Salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için başlatılan aşılama çalışmalarının önemine vurgu yapan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Hem aşılamada sürecin hızlandırılması hem de aşılarını sağlık kuruluşlarında yaptırmak isteyen dezavantajlı konumdaki vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını yaptırabilmeleri için Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarına destek olmak istedik. Halk sağlığından daha önemli bir şey olamaz. Seyhanlı vatandaşlarımızın sağlığı, mutluluğu, refahı ve huzuru için görevimizin başındayız” dedi.