Adana’da 6 milyon 500 bin fidan üretilecek

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, bu yıl 6 milyon 500 bin adet fidan üreteceklerini söyledi.

Yılmaz, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, suni gençleştirme çalışmaları ile kamu ve özel sektör ile vatandaşların ihtiyaç duyduğu fidanların üretildiği Köprüköy Fidanlığında incelemelerde bulundu.

Fidanlık Müdür Yardımcısı Mürşit Boğar ve Fidanlık Şefi Derya Güner’den 2022 yılı iş programı doğrultusunda yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alan Yılmaz, tüplü ve çıplak köklü fidan üretim yastıkları, repikaj parselleri ile serada yapılan çelikle köklendirme, aşılama çalışmaları ile üretilen fidanlar ve fidan çeşitlerini inceledi. Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yanan alanların yeniden yeşile dönüştürülmesi çalışmaları başta olmak üzere ağaçlandırmada fidanlıkların önemine değinerek tohumdan fidana kadar olan süreçte yetiştirilen fidanların geleceğe nefes olacağını, 2022 yılı içerisinde 6 milyon 500 bin fidan üreteceklerini belirtti.