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Adana’da 5 Ocak Kurtuluş etkinliği

5 Ocak Adana’nın Kurtuluşu’nun 100.Yıl Dönümü Kutlama Programı kapsamında, Adana Valiliği öncülüğünde, Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Sanayi Odası , Adana Ticaret Borsası ve Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı iş birliğinde “5 Ocak Ortak Etkinliğini” gerçekleştirildi.

ADANA 28.12.2021, 11:48
Adana’da 5 Ocak Kurtuluş etkinliği

5 Ocak Adana’nın Kurtuluşu’nun 100.Yıl Dönümü Kutlama Programı kapsamında, Adana Valiliği öncülüğünde, Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Sanayi Odası , Adana Ticaret Borsası ve Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı iş birliğinde “5 Ocak Ortak Etkinliğini” gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı, OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve kurtuluşuna ilham kaynağı olan Adana’nın; bundan tam 100 yıl önce, 5 Ocak günü esaretten kurtulduğunu ve o günün aydınlık günlerin başladığı gün olduğunu ifade etti. Sütcü, şöyle devam etti:

"Bugün Mehmetçiklerimiz omuzlarında silahla bu vatan için nasıl nöbet tutuyorsa, biz de çok çalışarak vatan borcumuzu ödemek zorundayız. Bu borcun hiçbir zaman bitmeyeceğinin de bilincinde olup birbirimize ve devletimize sımsıkı sarılmalı ve güvenmeliyiz. Çünkü, günümüz dünyasında esas savaşlar artık topla tüfekle değil, ekonomik güçle yapılıyor. Bu gücün önemini Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk şu sözleriyle özetlemiştir: “Her fabrika bir kaledir, üreterek savunacağız şehirlerimiz." Bir fabrika, bir tek istihdam deyip geçmemek lazım. Çünkü, uzun yıllardan beri ülke ekonomimiz için önemli bir kaynak kaybına neden olan terörle mücadeleye karşı da en büyük silah yine istihdamdır. Bir işi, evi, ailesi, başka bir ifade ile; kaybedecek çok şeyi olan asla yanlış yollara sapmaz. Çünkü, yanlışa saparsa kaybedecekleri vardır. Ondan dolayıdır ki; biz sanayiciler bir tek vatandaşımızın istihdamını bile önemseriz. Bir istihdam demek, en az 4 kişinin aşı-ekmeği, geleceği ve umutları demektir. Bizler ülkesini seven ve bu sevgiyle üreten sanayiciler olarak; güçlü ve büyük Türkiye için üretiyoruz, daha fazla üretmek için daha fazla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya değer bir vatandır."

"Adana kahramanlık destanı yazan bir şehirdir"

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe’de, Adana’nın kahramanlık destanı yazan bir şehir olduğunu belirterek, “5 Ocak bizler için büyük bir gün. Kahramanlarımızın yaptığı fedakarlıkları unutamayız. Adana’nın isimsiz kahramanları bundan tam 100 yıl önce büyük bir destan yazdılar. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Adana savunmasında şahadete yürüyen şehitlerimiz ile vatan ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç ise Adana’nın düşman işgalinden kurtarılmadan önce 1913 yılında Pamuk Borsası olarak kurulup, faaliyete geçen ilk borsalardan olduğunu söyledi.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Kurtuluş mücadelemize baktığımızda millet olarak ne kadar zorlu bir sınav verdiğimizi, bu günlerimizi bizlere armağan eden ecdadımıza ne kadar borçlu olduğumuzu daha iyi anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“5 Ocak Ortak Etkinliği”nde daha sonra Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever tarafından geçmişten günümüze Adana’nın Kurtuluşu 5 Ocak’ın tarihi anlatıldı.

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