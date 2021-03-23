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Adana’da 44 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı uygulamalarda 44 ruhsatsız silah ele geçirildi.

ADANA 23.03.2021, 14:02
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Adana’da 44 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı uygulamalarda 44 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, kent genelinde geçen hafta uygulama yaptı. Uygulamalarda, 25 ruhsatsız tabanca, 14 av tüfeği ve 5 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 207 mermi ve 46 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 3 otomobil, 14 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu, 3 otomobilin de motor ve şasi numarasının değiştirildiğini belirledi.

Farklı suçlardan aranan 286 kişi de bu denetimlerde yakalandı.
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