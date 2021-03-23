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Adana’da 44 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana’da polisin yaptığı uygulamalarda 44 ruhsatsız silah ele geçirildi.
ADANA 23.03.2021, 14:02
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Adana’da polisin yaptığı uygulamalarda 44 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, kent genelinde geçen hafta uygulama yaptı. Uygulamalarda, 25 ruhsatsız tabanca, 14 av tüfeği ve 5 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 207 mermi ve 46 kartuş bulundu.
Ekipler ayrıca 3 otomobil, 14 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu, 3 otomobilin de motor ve şasi numarasının değiştirildiğini belirledi.Farklı suçlardan aranan 286 kişi de bu denetimlerde yakalandı.