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Adana’da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

Adana’nın Seyhan ilçesinde eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren Şehit Ufuk Fesli Ortaokulu’nda açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’na "Annelerin Gelecek Kaygısı" projesi yoğun ilgi gördü.

ADANA 15.12.2021, 09:40
Adana’da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

Adana’nın Seyhan ilçesinde eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren Şehit Ufuk Fesli Ortaokulu’nda açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’na "Annelerin Gelecek Kaygısı" projesi yoğun ilgi gördü.

Bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı (MEB) okullarda açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, Şehit Ufuk Fesli Ortaokulu’nda gerçekleşti. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ile davetlilerin katılımıyla Şehit Ufuk Fesli Ortaokulu’nda açıldı.

Fuarı açılışında konuşan okul müdürü Fethi Eroğlu, "Hepimizin bildiği üzere bilim fuarları, bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesini teşvik etmektedir. Büyük önem verdiğimiz bu projede; bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması, farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması hedeflenmiştir. Ayrıca bu proje ile gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak ve veya yaşayarak öğrenilmesinin sağlanması amaçlanmıştır” dedi.

Toplamda 45 öğrenci ve 21 danışman öğretmen tarafından hazırlanan 21 proje ile ilgili stantlar kurularak katılımcılara tanıtılıp, anlatılırken “Annelerin Gelecek Kaygısı Projesi” beğeni gördü. Teknoloji Tasarım Öğretmeni Sevgi Çakmak ve öğrenciler Hazal Arslan, Kardelen Arıkan ve Didem Bayrak tarafından bir araştırma projesi olarak geliştirilen “Annelerin Gelecek Kaygısı Projesi” hakkında bilgi veren öğretmen Sevgi Çakmak, anne ve öğrencilerin yaşamış oldukları sorunlara yönelik araştırma yaptıklarını söyledi.

Çakmak, yapılan çalışmalar dolayısıyla annelerin kendi hayatlarında yaşamış oldukları sorunları, zorlukları ve travmaları öğrencilere aktardıklarını dile getirerek, “Anneler çocuklarına, çocuklarda annelerine aile içinde yaşamış oldukları çatışmacı tutumları anlattı. Anneler ve çocukların rollerini değişmesini sağlayarak birbirlerini anlamalarını, iç çatışmaların yerine uzlaşmacı bir iletişimin kurulmasını sağlamaya çalıştık. Bu şekilde annelerin ve çocukların gerek aile içerisinde gerekse okullarında daha mutlu olmaları konusunda öğrencilerimiz ile birlikte bu projeyi gerçekleştirdik. Projeye katılarak destek olan başta anneler ve öğrencilerimiz ile okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

Öğrenciler ise yaptığı konuşmada, aileleri ile daha sağlıklı bir iletişim kurmak için ilk olarak sorunları belirlediklerini ve buna dayalı olarak da proje kapsamında çözüm üretmeye çalıştıklarını ve anne-çocuk arasındaki iletişimde başarı sağladıklarını vurgulayarak, bu tür faaliyetleri sürdüreceklerini kaydetti.

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