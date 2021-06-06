Adana’da 36 kursiyere arıcılık sertifikası

Adana’da düzenlenen arıcılık kursuna katılan 18’i kadın 36 kişiye sertifikaları verildi.

Yüreğir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi Müdürlüğü Projesi kapsamında, ilçenin kırsal mahallelerinde ikamet eden 36 kişilik katılımcıya arıcılık kursu düzenlendi.

Doğankent Kültür Merkezinde düzenlenen eğitimde, Yüreğir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Gökhan Karakaş arıcılık için hazırlık (arı ırkları, arıcılık için gerekli malzemeler) ve arı bakımı (mevsimlik bakım, besleme, ana arı yetiştiriciliği, bal sağımı, arı hastalıkları ve zararlıları) konularında 72 saatlik arıcılık eğitimi verdi.

Eğitime 18’i kadın toplam 36 kişi katıldı. Kurs sonunda düzenlenen törenle Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin tarafından başarılı kursiyerlere sertifikaları verildi.

Ayrıca Yüreğir Belediyesi tarafından kurs sonunda kursiyerlere, arıcılığa teşvik amaçlı 7 çıtalı 2 adet arılı kovan, arıcılık maskesi ve eldiveni, körük gibi arıcılık için gerekli malzemeler hediye edildi.