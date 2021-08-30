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Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

ADANA 30.08.2021, 10:52
Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Atatürk Parkı’nda kutlandı. Adana Valisi Süleyman Elban, 6’ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu.

Ardından şehitler için bir dakika saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

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