Adana’da 3 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirildi

Adana’da jandarma ekipleri 3 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir şahsa ait tarla kenarında bulunan drenaj kanalı içerisinde yapılan kontrolde, boyları yaklaşık olarak 10-20 santim arasında değişen toplam 3 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Tarla sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.