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Adana’da 3 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirildi
Adana’da jandarma ekipleri 3 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirdi.
ADANA 01.03.2023, 17:04
Adana’da jandarma ekipleri 3 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir şahsa ait tarla kenarında bulunan drenaj kanalı içerisinde yapılan kontrolde, boyları yaklaşık olarak 10-20 santim arasında değişen toplam 3 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Tarla sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.