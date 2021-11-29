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Adana’da 28 mahalleye ücretsiz internet

Seyhan Belediyesi, ilçede internet altyapısı olmayan, merkeze uzak eski köy, yeni mahallelerin tamamına ücretsiz ve kotasız internet hizmeti sağlayarak vatandaşların bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırdı.

ADANA 29.11.2021, 10:12
Adana’da 28 mahalleye ücretsiz internet

Seyhan Belediyesi, ilçede internet altyapısı olmayan, merkeze uzak eski köy, yeni mahallelerin tamamına ücretsiz ve kotasız internet hizmeti sağlayarak vatandaşların bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırdı.

Başkan Akif Kemal Akay’ın talimatıyla, Covid-19 pandemisi döneminde uzaktan eğitim olanağından yoksun öğrencilere, “Bilgi Evleri” ve “Gezici Bilgi Evi Otobüsü” ile destek olan Seyhan Belediyesi, internet altyapısı bulunmayan 28 kırsal mahallede yaşayan gençlerin, çağın gerekliliği olan bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla uydu üzerinden internet erişim hizmetini hayata geçirdi.

Büyükçıldırım, Büyük Dikili, Camuzcu, Çaputçu, Dervişli (Karayusuflu), Dikili, Gökçeler, Gölbaşı, Karakuyu, K.Dörtağaç, Karayusuflu, Kavaklı, Kayışlı, Koyuncu, Köylüoğlu, Kuyumcular, Küçükçıldırım, Koza, Mekan, Mürseloğlu, Salmanbeyli, Sarıhuğlar, Serinevler, Sögütlü, Yalmanlı, Yenidam, Yolgeçen, Zeytinli mahallelerine götürülen hizmetle bilgiye erişim ihtiyacı olan vatandaşlar, uydu üzerinden 20 Mbps hıza kadar, kablosuz bağlantı yoluyla kotasız internete ücretsiz olarak erişebiliyor.

Bilginin günümüzde en önemli güç olduğunun altını çizen Başkan Akif Kemal Akay, “Geleceğimiz olan gençlerimizin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırarak onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarına katkıda bulunmaktan mutluyuz” dedi.

Büyükşehir Yasasının yürürlüğe girmesinin ardından mahalleye dönüşen Seyhan’ın merkeze uzak 28 eski köyünde internet altyapısının bulunmadığını aktaran Başkan Akay, “Bu mahallelerimizde yaşayan yurttaşlarımızın hem bilgiye erişimini hem de fırsat eşitliğini sağlayabilmek için uydu üzerinden internet hizmetini yurttaşlarımıza sunduk. Bu mahallelerde yaşayan yurttaşlarımız internet hizmetini sağlayan uydu anteninin kurulu olduğu noktanın çevresinde, akıllı telefonlarından, tabletlerinden ve bilgisayarlarından kablosuz olarak 20 Mbps hıza kadar internete ücretsiz ve kotasız olarak bağlanabilecek. Hedefimiz gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarına, donanımlı, birikimli bireyler haline gelmelerine yardımcı olabilmek. Birazcık da olsa katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

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