Adana’da 276 milyon lira evde bakım ücreti ödendi

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, 17 bin 358 ağır engelliye 276 milyon lira evde bakım ücreti ödemesi yapıldığını söyledi.

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü görevindeyken geçtiğimiz günlerde Adana’ya atanan Özer, yaralı ve hasarlı gönülleri tamir eden, yaralı ve hasarlı gönüllere merhem olan bir teşkilat olduklarını ifade etti. Devletin şefkat ve merhamet yüzü olmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirten Özer, “Aynı zamanda bizler devletin gören gözü, tutan eli olacak bu konuda ekibimle Adana çok fazla işler yapmak için gece gündüz çalışacağız. Bu anlamda kadın, engelli, şehit yakını ve gazilere dokunacağız. İhmal ve istismar hangi alanda olursa olsun bunun karşısında olup bu alanlarda sistematik çalışmalar yapacağız. Adana müdürlüğünü bir adım öteye nasıl götüreceğimizin çalışmasını yapacağız. Arkadaşlarımıza moral vererek cesaretlendirerek çalışacağız” dedi.

Özer, kurum olarak toplumun bir çok katmanına dokunduklarını bunu hem maddi olarak hem de manevi olarak gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Kurum olarak Adana’da sadece evde bakım ücreti olarak 17 bin 358 ağır engelli vatandaşa 276 milyon lira ödeme yapmışız. Bunun yanı sıra nakdi yardımlar, 3 ayda bir verilen engelli aylığı gibi bir çok kalem sayabiliriz. Biz kurum olarak bireylerin her zaman yanında olup devletin onların arkasında olduğunu hissettireceğiz” diye konuştu.