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Adana’da 260 bin makaron ele geçirildi

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde piyasa değeri 55 bin lira olan 260 bin adet makaron ele geçirildi.

ADANA 27.06.2022, 16:56
Adana’da 260 bin makaron ele geçirildi

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde piyasa değeri 55 bin lira olan 260 bin adet makaron ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Aliler Mahallesinde yapılan denetimler esnasında durdurulan bir araçta adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 55 bin lira olan 260 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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