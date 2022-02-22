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Adana’da 257 araç trafikten men edildi
Adana’da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 257 araç trafikten men edildi.
ADANA 22.02.2022, 14:03
Adana’da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 257 araç trafikten men edildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 1-15 Şubat 2022 tarihleri arasında icra edilen trafik denetimlerinde 62 bin 879 araç kontrol edildi. 808 araç sürücüsüne trafik idari para cezası kesilirken eksiklikleri tespit edilen 257 araç trafikten men edildi.