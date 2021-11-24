Adana’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

İlk olarak Atatürk Parkı’nda gerçekleşen törende İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Ardından program, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde devam etti. Adana Valisi Süleyman Elban, öğretmenliğin büyük bir fedakarlığın adı olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin çok onurlu ve gururlu bir meslek olduğunu belirten Elban, "İnsanları karanlıktan aydınlığa, cehaletten ışığa ulaştıran peygamberlerin mesleğidir öğretmenlik. Milletlerini yücelten ve yükselten liderlerin mesleğidir. Ama öbür taraftan da sorumluluğu çok yüksek olan bir mesleğin de adıdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Elban, emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verdi. Aday öğretmenlerin yemin ettiği törende, öğretmenlerden oluşan müzik grubu dinleti sundu.