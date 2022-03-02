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Adana’da 217 araç trafikten men edildi
Adana’da jandarmanın bir haftada yaptığı denetimlerde 217 araç trafikten men edildi.
ADANA 02.03.2022, 16:26
Adana’da jandarmanın bir haftada yaptığı denetimlerde 217 araç trafikten men edildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından 15-28 Şubat 2022 tarihleri arasında icra edilen trafik denetimlerinde 56 bin 272 araç kontrol edildi. 751 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken, eksiklikleri tespit edilen 217 araç trafikten men edildi.