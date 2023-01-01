Adana’da 2023 yılının ilk bebeği ‘Toprak’ oldu

Adana’da 2023 yılının ilk bebeği Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen ’Toprak’ oldu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sevinç Gölbaşı, yılın ilk anlarında sezaryen doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Onur Gölbaşı ve Sevinç çifti, 3 kilo 700 gram dünyaya gelen bebeklerine ’Toprak’ ismini verdi. Aynı hastanede anestezi uzmanı olarak görev yapan anne Sevinç Gölbaşı, doğan bebeğinin yılbaşı hediyesi olarak geldiğini ifade etti. İkinci çocuğunu kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Gölbaşı, “Heyecanlı, mutlu, kendimizi iyi hissediyoruz. İkimizde iyiyiz. Her şey yolunda gitti, ameliyatımız da iyi geçti. Bebeğimiz de sağlıklı geldi" dedi.

Kadın hastalıkları ve doğum servisi doktoru Seray Sırkıntı da, "Yeni yılımızın ilk bebeği anestezi uzmanımız Sevinç hanımın bebeği olarak dünyaya geldi. Sezaryen ile doğumu gerçekleştirdik. 3 kilo 700 gram erkek bebek dünyaya geldi. Pediatrik muayenesi ilk anda yapıldı. Adını Toprak koymuşlar, biz de hepsi için çok mutlu olduk " diye konuştu.

Meslektaşının sağlıklı bir doğum gerçekleştirdiğini dile getiren Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Adem Kaya, "Yeni yılın sürpriz bebeği Toprak bebek dünyaya geldi. Ailesine ve tüm yakınlarına sağlıklı uzun ömürlü bir bebek olarak büyümesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.