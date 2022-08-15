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Adana’da 20 tarihi obje ele geçirildi

Adana’da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 20 obje ele geçirildi.

ADANA 15.08.2022, 17:37
Adana’da 20 tarihi obje ele geçirildi

Adana’da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 20 obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Seyhan ilçesinde M.R.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında 17 adet sikke olduğu değerlendirilen tarihi para, 2 adet yüzük parçası olduğu değerlendirilen obje, 1 adet sarı renkli üzerinde haç işareti bulunan küpe olduğu değerlendirilen obje olmak üzere toplamda 20 adet tarihi obje ele geçirildi.

Olayla ilgili M.R.S. gözaltına alındı.

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