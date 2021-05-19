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Adana’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması

Adana’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda saatler 19.19 gösterdiğinde 70 sporcuyla stadyumda İstiklal Marşı okunarak kutlandı.

ADANA 19.05.2021, 19:48
Adana’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması

Adana’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda saatler 19.19 gösterdiğinde 70 sporcuyla stadyumda İstiklal Marşı okunarak kutlandı.

Adana Gençlik ve Spor Müdürlüğü idaresinde, Türkiye Olimpiyatlarına Hazırlık Merkezi ve Sporcu Eğitim Merkezi’nden 70 sporcu ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Yeni Adana Stadyumunda gerçekleşen programda, saatler 19.19 gösterdiğinde Türkiye geneli İstiklal Marşı okundu.
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