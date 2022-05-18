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Adana’da 147 üreticiye 65 ton soya tohumu dağıtıldı

Türkiye’de en çok Çukurova Bölgesinde yetiştirilen soyanın ekim alanlarını artırma çalışmaları devam ediyor. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ceyhan ilçesinden sonra Yüreğir ilçesinde de üreticilere düzenlenen tören ile soya tohumu dağıtımı yapıldı.

ADANA 18.05.2022, 12:23
Adana’da 147 üreticiye 65 ton soya tohumu dağıtıldı

Türkiye’de en çok Çukurova Bölgesinde yetiştirilen soyanın ekim alanlarını artırma çalışmaları devam ediyor. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ceyhan ilçesinden sonra Yüreğir ilçesinde de üreticilere düzenlenen tören ile soya tohumu dağıtımı yapıldı.

Yüreğir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım programında konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Türkiye’nin soya üretiminin yüzde 64’ünü tek başına karşılayan Adana’da soya ekim alanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Yılda 100 bin ton soya üretimimiz var. Türkiye üretimi 155 bin ton olmasına rağmen yıllık 3 milyon ton soya ihtiyacının yüzde 90’dan fazlasını ithal ediyoruz. Bakanlığımızın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yüzde 33 üretici, yüzde 67 devlet destekli tohumları üretici ile buluşturmuş bulunuyoruz. Ceyhan ilçemizde 128 üreticimize 64 bin 300 kilo soya tohumu dağıtmıştık. Yüreğir ilçemizde ise 147 üreticimize 65 bin kilogram soya tohumunu dağıtıyoruz. Dağıtımı yapılan soyalar 13 bin dekar alanı ekecek miktardadır” diye konuştu.

Törene katılan Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ise gıda güvenliği, sağlıklı gıda üretilmesinin artık herkesin gündeminde olduğunu belirterek, “Küresel ısınma ve beraberinde iklim değişikliği ile birlikte doğru su kullanımı, doğru sulama teknikleri, doğru ürünlerin ekilmesi, arz fazlası ürünlerin satılması bir bütün olarak ele alınmalı. Tarım artık bir silah sanayisi, roket sanayisi, bir uçak sanayisi kadar önemli bir sektör haline geldi. Eskiden de önemli bir sektördü. Belki anlaşılmıyordu ama şimdi daha iyi anlaşılır oldu. Tarımda değişim olacaksa bu Çukurova’dan başlamalı. Soyanın da bu kapsamda ne kadar önemli olduğu ortada. Bu tür projelerle ilimizin ekim alanlarının artırılması temel hedefimizdir” dedi.

Programda daha sonra Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Yüreğir Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir tarafından 147 üreticiye soya tohumu dağıtımına geçildi. Vali Elban, soya tohumu verdiği üreticilere tek tek ekim alanını sorarak hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu.

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