Adana’da 106 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Adana’da jandarma ekipleri iki farklı ikamet ve tarlada yaptıkları aramada 106 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozan ve Yüreğir ilçelerinde iki şahsın ikametinde ve tarlasında arama yaptı. Aramalar sonucunda toplam 106 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.