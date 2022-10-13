Adana Zeytin Dalı Kültür ve Sanat Şöleni 15-16 Ekim’de

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve Sarıçam Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin organizasyonuyla, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Zeytin Dalı Kültür ve Sanat Şöleni 15-16 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Adana Zeytin Dalı Kültür ve Sanat Şöleni ve Fatih Ömercikoğlu koreografisi ile gerçekleşecek olan organizasyonun sunucusu Ece Gürsel olurken, defilede; Alona Kral, Gamze Balım, Açelya Kartal, Seviye İkbal, Derya Ekşioğlu, Berna Batur, Türkan Geyik, Nazlıcan Erden gibi ünlü mankenler podyuma çıkacak.

Şölende Ayşe Dinçer, Alperen Kekilli, Aşık Medeni Karataş konser verecek, DJ performanslarını ise Caner C, Ali Evren, Çağlar Gözebe, Erhan Bektaş gerçekleştirecek, Ferhat Durmuş ve Hülya Can şiir dinletisi sunacak.

Sarıçam Yörük Ormanı’nda yapılacak Adana Zeytin Dalı Kültür ve Sanat Şöleni’ne halk ücretsiz katılabilecek. Adana Büyükşehir Belediyesince ücretsiz ulaşım sağlanacak.