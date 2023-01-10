Adana Valisi Elban: “Gazeteciler zor şartlarda doğru bilgiyi vermek için mücadele ediyor”

Adana Valisi Süleyman Elban, gazetecilerin zor şartlar altında doğru bilgiyi en kısa sürede vatandaşa aktarmak için mücadele ettiğini söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Vali Süleyman Elban basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Vali Elban, basın mensuplarına yönelik yaptığı konuşmada, gazetecilik mesleğinin çok zor ve önemli olduğunu ifade etti.

Gazetecilerin zorlu şartlar altında doğru bilgiyi en kısa sürede vatandaşa ulaştırmak için mücadele ettiğini belirten Vali Elban, “Gazetecilik çok önemli mesleklerin başında geliyor. Vatandaşın doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesi için gazetecilere ihtiyacımız var. Bu nedenle mesleği çok önemsiyor ve gazetecilere değer veriyoruz” dedi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ise gazetecilerin bir çok sorunu olduğunu Vali Elban’ın da bu sorunların aşılması konusunda her zaman gazetecilerin yanında olduğunu ifade etti.

Programa bir çok gazeteci ve kamu kurum müdürleri katıldı.