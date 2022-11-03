Adana Ticaret Odası 7 Kasım’da yeni binasında

Çukurova Bölgesi’nin en büyük STK’sı olarak 128 yıldır Adana iş dünyasına hizmet sunan Adana Ticaret Odası (ATO), uzun yıllardır hizmet verdiği Karasoku Mahallesi Abidipaşa Caddesi üzerindeki tarihi binasına veda ederek, 7 Kasım 2022 Pazartesi itibariyle yeni binasında hizmet vermeye başlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, “2019 yılında arsamıza ilk kazmayı vurduğumuz tarihten sonra yeni binamızın bir an önce tamamlanması için ciddi gayret gösterdik. Binamızı hızlı bir şekilde tamamladık ve yeni binamızı hizmete hazır hale getirdik. 7 Kasım Pazartesi günü itibariyle modern mimarisiyle, yaklaşık 17000 metrekare kapalı alanda yeni binamızda üyelerimize hizmet vermeye başlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

ATO Başkanı Yücel Bayram açıklamasının devamında, “Yaklaşık üç yıllık inşaat sürecimizin sonlanması ile yeni binamızda hizmet vermeye başlıyoruz. Bu süreçte 2018-2022 Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meclis Üyelerimiz ve personelimiz ciddi emek verdi, mesai harcadı. Hep birlikte Adana’ya simge olacak bir yapı kazandırdık. Hepsine katkıları için teşekkür ediyorum. Artık tarihi binamıza veda vakti geldi. Yapım süreci tamamlanan Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:132 Seyhan adresindeki yeni hizmet binamızda, 7 Kasım Pazartesi günü itibariyle Üyelerimize hizmet için kapılarımızı açıyoruz. Bundan sonra, otopark ve trafik sorunu olmayan, daha geniş, ferah ve modern bir ortamda üyelerimize hak ettikleri hizmeti sunabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca 200 kişilik toplantı ve 500 kişilik konferans olmak üzere iki farklı salonumuzda birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Uzun yıllar üyelerimizin ve Adana’nın hizmetinde olacak yeni binamızın tek sahibi Adanalı hemşehrilerimizdir. Binamızın açılış törenini ilerleyen tarihlerde gerçekleştirecek ve bununla ilgili duyurumuzu kamuoyu ile paylaşacağız. Yeni binamızın Adana’mıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.