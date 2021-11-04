Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor

Adana’da yaklaşık 9 bin yıllık tarihin gizlendiği Tatarlı Höyüğü’ndeki çalışmaların hızlanması ve tarihin gün yüzüne çıkarılması için, kazı başkanlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi arasında 3 yıllık protokol imzalandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yıllık desteğini içeren protokol, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Tatarlı Höyük Kazıları Başkanı Doç. Dr. Serdar Girginer arasında imzaya alındı.

Adana tarihi ve turizmi açısından büyük öneme sahip kazıya destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Karalar, “Kazıları takip ediyorum. Geçtiğimiz günlerde 4 bin yıllık bir eser bulunduğunu duydum. Kazı sürdükçe daha eski tarihlere ait tarihi eserler bulunuyor. Adana’nın güzellikleri, tarihi kimliği, zenginliği ortaya çıktıkça çok mutlu oluyoruz. Hocamız kazılarda çok erken dönemlere inmeye başladıklarını söylüyor. 5-6 bin yıla inildiyse, yakında 8 bin yıla ulaşılır diye umut ediyorum. Kazı yönetiminin yanında olmaya devam edeceğiz. Anavarza, Tepebağ ve diğer noktalardaki tarihin gün yüzüne çıkması için de çalışmalarımız, desteğimiz sürüyor. 3 yıllık protokol imzalayarak, her yıl yeni protokol yapma gerekliliğini ortadan kaldırdık. Kazı ekibi, kafası rahat çalışsın istedik” dedi.

Doç. Dr. Serdar Girginer de kazılarda çok erken dönemlere inmeye başladıklarını belirterek, Adana tarihini yeniden gözden geçirme gerekliliğinin ortaya çıktığını söyledi. Başkan Zeydan Karalar’a kazılarda yeni bulunan eserlerden bahseden Doç. Girginer, “Başkanımızın desteği son derece önemli. Adana’mızda birkaç yerleşimde kazılar şu anda devam ediyor. Kazılar Başkanımızın da ifade ettiği gibi yavaş ilerler ve meşakkatlidir. Türkiye’de kazılara belediyelerin desteği çok sık görülen bir durum değil. Zeydan Karalar Başkanımızın desteği bizim için çok önemli. Başkan Zeydan Karalar’a proje adına, üniversitemiz adına ve kazı ekibi adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.