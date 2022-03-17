Adana Şehir Hastanesi’ne teşekkür belgesi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, 2021 yılında nakil işlemlerindeki başarıları nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne teşekkür belgesi gönderdi.

Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Tekin imzasıyla gönderilen teşekkür belgesini, Adana İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Fazıl Yontar, Adana Şehir Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakil Sorumlusu Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ile ekipte görevli personele törenle teslim etti.

Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu’ndaki törende konuşan Dr. Fazıl Yontar, hastanedeki organ nakillerinde görev yapan tüm sağlıkçılara teşekkür etti.

Başhekim ve Organ Nakil Sorumlusu Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ise her yıl organ nakli konusunda daha fazla ilerleme kaydettiklerini belirterek, tüm ekip arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin’den gelen teşekkür belgesinde şu ifade yer aldı:

“2021 yılında yapmış olduğunuz kadaverik donör organizasyonları ile organ bekleyen hastalara umut olduğunuz için hastaneniz yönetimine, yoğun bakım personeline ve organ nakli koordinatörlerine teşekkür eder başarılarınızın devamını dilerim."