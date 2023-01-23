Adana polisi suçlulara göz açtırmıyor: 49 şüpheli tutuklandı

Adana polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada 70’i ruhsatsız tabanca olmak üzere 100 adet silah ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 446 kişi yakalandı, hırsızlık suçundan ise 49 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 16-22 Ocak tarihleri arasında kent genelinde yaptığı uygulama ve devriye görevi sırasında çeşitli suçlardan aranan 446 şahsı yakaladı. Şüpheli görülen kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 70 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet ruhsatsız tüfek, 12 adet kurusıkı tabanca ile bunlara ait 722 adet fişek ve 21 adet kartuş ele geçirdi.Ekipler ayrıca çalınan 1 adet otomobil, 33 adet motosiklet ile 3 adet elektrikli bisikleti buldu. Yakalanan ve hırsızlık suçlarından mahkemeye çıkartılan 49 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisin ayrıca yasadışı kumar ve bahis oynatan 7 işyerine de yasal işlem yaptığı bildirildi.