Adana Orman Bölge Müdürlüğü 13 işçi alacak

Adana Bölge Müdürlüğüne bağlı iş yerlerine, 7 engelli işçi, 3 eski hükümlü/terörle mücadelede yaralanan daimi işçi ve 3 aşçı geçici işçi statüsünde olmak üzere toplam 13 işçi alımı yapılacak.

Yapılan başvurulardan talep edilen kontenjan sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday noter huzurunda 25 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10:30’da Adana Orman Fidanlık Müdürlüğünde çekilecek kura ile belirlenecek. Başvuru sayısı talep edilen işgücü sayısının 4 katını geçmeyen pozisyonlar için noter kurası çekilmeyecek.

Öncelikli olanlardan kuraya katılacaklar talep edilen işgücü sayısının 4 katından az olması halinde kuraya tabi tutulmayacak. Noter kurasından çıkan asil ve yedek adaylar Adana Orman Bölge Müdürlüğü web sayfasında duyurulacak olan tarih aralığında evrak teslimi yapacak.

Noter huzurunda çekilen kura sonuçları 27 Ocak 2023 tarihine kadar ilan edilecek.