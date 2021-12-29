Adana öncü üretici

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Kafkas, Adana’nın soya, yerfıstığı, mısır, ayçiçeği, pamuk ve buğday üretiminde öncü konumda olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kafkas, Tarımsal Yayım Haberleşme Araştırma Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Adana Tarımında Tarımsal Yayımın Mevcut Durumu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”nda, Adana’nın güçlü tarım potansiyeli olduğuna vurgu yaparak, kentte 3 bine yakın tarıma dayalı sanayi işletmesi bulunduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kafkas, “Toplam 1.4 milyon hektar yüzölçümüne sahip olan Adana topraklarının yüzde 35’inde yaklaşık 5 milyon dekar alanda tarım yapılmakta ve tarım arazilerinin yüzde 60’ı birinci sınıftır. Türkiye’de nadasa bırakılan tarım alanlarının oranı yüzde 17 iken Adana’da bu oran sadece yüzde 1.9 düzeyindedir. Bu durumun Adana topraklarının ne kadar verimli olduğu açıkça göstermektedir" dedi.

Adana’nın tarla alanına giren bazı türlerin ülke üretiminde öncü konumunda olduğunu belirten Prof. Dr. Kafkas, "Örneğin Türkiye soya üretiminin yüzde 64’ünü, yerfıstığı üretiminin yüzde 53’ünü, mısır üretimin yüzde 13’ünü, ayçiçeğinin yüzde 11’ini pamuğun yüzde 7’sini ve buğdayın yüzde 5’ini karşılamaktadır” diye konuştu.