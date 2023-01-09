Adana mutfağı ve kültürü tanıtılacak

Adana’nın prestijli mekanlarından olması öngörülen Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi ile Çukurova El Sanatları Müzesi ve Uygulama Atölyesi’nde son hazırlıklar tamamlandı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir ile birlikte Yüreğir Millet Bahçesi’nde yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde açılışı planlanan Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi ile Çukurova El Sanatları Müzesi ve Uygulama Atölyesi’nde incelemelerde bulundu. Çok yakında hizmete sunulması planlanan tesislerle ilgili bilgi veren Başkan Kocaispir, Mutfak Sanatları Merkezi’nin Adana’nın eşsiz mutfağının, özgünlüğünü koruyarak gelecek nesillere aktaran bir akademi ruhuyla hizmet vereceğini, Yöresel Ürünler Atölyeleri ve Çukurova El Sanatları Müzesi’nin ise Adana kültürünün tanıtılmasına öncülük edeceğini söyledi.

Yüregir Millet Bahçesi içerisinde kurulan ‘Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi’nde Çukurova bölgesine ait gastronomi ürünleri hazırlanıp, yerli ve yabancı turistlere sunumu yapılacak.

Yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi özelliği olan Yöresel El Sanatları Atölyeleri ise ahşap, dokuma, seramik, mücevher, bakır, gümüş ve yöresel ürünlerin sergi ve satışı için kullanılacak. Yüreğir Belediyesi, kadın kooperatifleri ve proje ortaklarının desteğinde işletilecek tesislerde çalışacak kadınlar, böylece ev ekonomilerine de katkı sağlayacak.

Açılışa hazırlanan bir diğer tesis ise Çukurova El Sanatları Müzesi ve Uygulama Atölyeleri. Bu merkez Adana’daki turizm destinasyon noktasının tamamlayıcısı olarak planlandı. Merkezde Çukurova yöresine ait ahşap, geleneksel ajur tekniği ile kuyumculuk, tekstil, seramik ve minyatüre dayalı el sanatları ürünleri sergilenecek. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlere dene-yap atölyelerinde el sanatları ürünlerinin uygulamalı yapılışı da gösterilecek.