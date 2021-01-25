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Adana Kebabına dünya lezzet ödülü

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan ve 10 binden fazla lezzetin oylamaya sunulduğu TasteAtlas sitesinin 2020 yılı ödülleri belli oldu. Adana Kebabı toplam 63 bin 402 oy sonucunda dünyanın en iyi 100 geleneksel lezzeti arasından 2’ncilik elde etti.

ADANA 25.01.2021, 12:00
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Adana Kebabına dünya lezzet ödülü

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan ve 10 binden fazla lezzetin oylamaya sunulduğu TasteAtlas sitesinin 2020 yılı ödülleri belli oldu. Adana Kebabı toplam 63 bin 402 oy sonucunda dünyanın en iyi 100 geleneksel lezzeti arasından 2’ncilik elde etti.

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Kebabının kriterlerine uygun olarak hazırlanması ve sunumunu tescille güvence altına aldıklarını anımsatarak, “Alınan bu ödül ülkemiz ve Adana’mız için çok değerli. Yıllar önce Adana Kebabı’nın Coğrafi İşaretler Tescilini alan Adana Ticaret Odası olarak da ayrıca kıvanç duyuyoruz. Ödül kentimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

TRT Çukurova Radyosu’nun konuğu olan ve Adana Kebabının tescil süreci ile TasteAtlas ödülünden bahseden Başkan Menevşe, Adana’nın gastronomi yönüyle çok zengin bir kenti olduğunu dile getirdi. Bu zenginliğin ekonomik olarak da getirisi olması gerektiğini söyleyen Menevşe şunları kaydetti:

‘’Gastronomi turizmi sadece ülkemizde değil dünyada da önemli bir yere sahip. Kentimizde de atalarımızdan gelen bir lezzet zenginliği mevcut. Önemli olan bu zenginliğimizi en iyi şekilde tanıtmak ve koruma altına almak. Bu konuda ulusal ve uluslararası platformlarda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Şehrimizi markalaştırmaya ve ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz. Adana Kebabı sadece Türkiye’de değil dünyada da bilinen ve merak edilen bir lezzet ve bir cevher. Elimizdeki bu ve bunun gibi cevherleri parlatmak, hak ettikleri yere konumlandırmak için çabalıyoruz.’’

Yeme-içme sektöründe istihdam artacak

Başkan Menevşe, yaptığı açıklamasında, tüm dünyanın içinde bulunduğu, sosyal ve ekonomik yaşantıya ciddi anlamda sekte vuran Covid-19 pandemisinin atlatılmasının ardından, Adana’da yeme-içme sektörünün ivme kazanacağına inandıklarını ifade etti.

Adana’daki yeme-içme sektörü temsilcilerine de seslenen ATO Başkanı Menevşe, yaşanan zor sürecin farkında olduklarını ve sektörün sesini her mecrada duyurmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Menevşe, bir yıldan fazladır dünyanın düzenini değiştiren Covid-19 pandemisinin sadece Türkiye’de değil dünyada da yeme içme sektörünü derinden etkilediğini belirterek, ‘’Hastalık seyrini azalttığında insanların turizm, yeme-içme gibi sektörlerden aldıkları hizmetlerin hasretini gidermek için yoğun bir çaba sarf edeceğini öngörüyoruz. Aşıyla beraber pandemi sürecinin yavaş yavaş geride kalacağını, hayatın normalleşeceğini umuyoruz. O yüzden sektörün sabırlı olmasını ve gelecek günler için şimdiden kendilerini hazırlamalarını tavsiye ediyoruz’’ dedi.

‘’Adanamızın değerleri olan bu lezzetler eminim ilerleyen yıllarda gastronomi yarışında ipi göğüsleyeceklerdir’’ diyen Menevşe, kente kazandırılacak olan coğrafi işaret tescillerinin yeme-içme sektörünü destekleyeceğini ve istihdamı arttıracağının altını çizdi.

Menevşe, 2020 yılında pandemi sebebiyle dijital platformlarda gerçekleştirilen Adana Lezzet Festivali’nin 2021 yılında, hastalığın seyrinin azalmasıyla fiziki olarak gerçekleştirileceğini temenni ettiklerini, kentin lezzetlerinin bu festivalle ulusal ve uluslararası gastronomi turizmine damga vuracağına inandıklarını söyledi.

Adana’nın 10 lezzeti tescillendi

Kentin yöresel lezzetlerinin orijinal tatlarının korunması, gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması ve Adana için lezzet turizminin arttırılmasına yönelik çalışmalara ATO olarak çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Menevşe, son olarak Adana Karakuş Tatlısı, Adana Taş Kadayıf Tatlısı’nın da coğrafi işaret tescili aldığının müjdesini verdi.

Adana’yı lezzet yarışında hak ettiği yere taşımak için çalışmaların devam edeceğini belirten ATO Başkanı Atila Menevşe, Adana Biber Salçası’nın da başvurusunun devam ettiğini ifade etti.

Başkan Menevşe, ATO olarak Adana Kebabı ile başladıkları tescil yolcuğunun Adana Şalgamı, Adana Bici Bici, Adana Şırdan, Adana Aşlama, Adana Halka Tatlı, Adana İçli Köfte, Adana Analı Kızlı, Adana Karakuş Tatlısı ve Adana Taş Kadayıfı ile devam ettiğini şu an kentin 10 adet tescilli lezzete sahip olduğunu belirtti.

Türk yemek kültürü dünya sıralamasında

Bu arada, her yıl merakla beklenen oylama sonucunda, bu yıl Türk lezzetleri önemli yer tuttu. 10.000’den fazla yiyecek ve içeceğin oylamaya sunulduğu lezzet yarışmasında, birinciliği Pizza Margherita (İtalya)alırken, Adana kebabı ikinci, Japonya’dan ramen (erişte) ise üçüncü oldu.

Türkiye’den listeye giren 5 lezzet arasında Adana kebabı birinci olurken diğer lezzetleri ise biber dolması, sarma, köfte ve döner oluşturdu.

Listenin dünya sıralaması şöyle:

1- Pizza Margherita (İtalya)

2- Adana kebap (Türkiye)

3- Ramen (Japonya)

4- Lomo saltado (Peru)

5- Döner kebap (Türkiye)

6- Tacos al pastor (Meksika)

7- Saltibarsciai (Litvanya)

8- Gyoza (Japonya)

9- Cochinita pibil (Meksika)

10- Sarma (Türkiye)

11- Dolma (Türkiye)

12- Gyros (Yunanistan)

13- Risotto alla Milanese (İtalya)

14- Arroz de marisco (Portekiz)

15- Lasagne alla Bolognese (İtalya)
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