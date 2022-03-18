Adana Kasaplar Odası, karnaval öncesi denetimlerini tamamladı

Adana’da bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan ‘Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’ öncesi kentteki kasap ve kebapçılarda denetimler tamamlandı.

2 yıldır süren pandeminin ardından bu sene 23-27 Mart tarihleri arasında yerli ve yabancı binlerce turistin katılımıyla düzenlenecek olan 10’uncu ‘Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın heyecanı tüm kenti sardı.

Karnaval öncesi Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur’un öncülüğünde oluşturulan ekipler, kentteki kasap ve kebapçılarda denetim gerçekleştirdi. Başta etleri denetleyen ekipler, salata yapılan bölümlerde de inceleme yaptı. İncelemelerde ise herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Karnaval nedeniyle çok heyecanlıyız. Tüm esnafımız hazır, hiçbir eksik yok. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Etlerimizin hepsi vatandaşların gözü önünde olacak. 7 bölgede denetimlerimizi gerçekleştirdik. Çok şükür hiçbir uygunsuzluk yok. Herkesi Adana’ya bekliyoruz” diye konuştu.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Mesut Hakim Yenigün ise denetimlerden memnun olduğunu belirterek, “Hazırlıklarımızı yaptık. Günlerdir hazırlanıyoruz. Tüm vatandaşları Adana’ya bekliyoruz. Gelsinler ve lezzetleri tatsınlar” dedi.